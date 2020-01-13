"Спартак" прибыл на сбор в ОАЭ
Футболисты и тренеры московского "Спартака" прилетели в Абу-Даби, где клуб проведет первый сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона.
"Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19", - сообщается в официальном Twitter московского клуба.
Стоит отметить, что на сбор не прибыл нападающий Джордан Ларссон, который сейчас находится в расположении сборной Швеции. Также с командой нет полузащитника Солтмурада Бакаева, который подписал контракт с "Рубином", но пока что ни один из клубов официально данную информацию не подтвердил.
После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка.
Не пропустите: "Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ. | http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Динамо Москва
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
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|Рубин
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|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15