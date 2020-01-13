"Спартак" прибыл на сбор в ОАЭ

Футболисты и тренеры московского "Спартака" прилетели в Абу-Даби, где клуб проведет первый сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона.

"Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19", - сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Стоит отметить, что на сбор не прибыл нападающий Джордан Ларссон, который сейчас находится в расположении сборной Швеции. Также с командой нет полузащитника Солтмурада Бакаева, который подписал контракт с "Рубином", но пока что ни один из клубов официально данную информацию не подтвердил.

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка.

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