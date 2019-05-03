"Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч РПЛ с "Уралом"
Футболисты и тренеры московского "Спартака" прилетели в Екатеринбург на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом".
На месте к основному составу присоединятся молодые игроки Артем Поплевченков и Артем Мамин.
Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало встречи в 14.00 по московскому времени.
⚪ Команда приземлилась в Екатеринбурге— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 мая 2019 г.
На месте к ней присоединятся игроки молодежного состава Поплевченков и Мамин!#Спартак #ВпередСпартак #УралСпартак pic.twitter.com/gXKuMtk4VH
После 26 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. "Урал" находится на 10-й позиции, имея в активе 33 балла.
В нынешнем сезоне команды играли уже трижды. В первом круге чемпионата "Спартак" проиграл "Уралу" на своем поле со счетом 1:2. А в Кубке России "Урал" обыграл "красно-белых" (1:1 и 1:0).
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