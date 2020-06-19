"Спартак" прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом"

"Спартак" прибыл в Тулу на матч 23-го тура РПЛ с "Арсеналом".

Пресс-служба красно-белых в инстаграме опубликовала фотографии футболистов и тренеров команды, направлявшихся в гостиницу. На всех игроках надеты медицинские маски.

Матч "Арсенал" - "Спартак" пройдет в субботу, 20 июня. Начало игры - 16:30 (мск).

"Спартак" имеет в активе 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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