"Спартак" пригласил Карреру на битву с "Зенитом" в РПЛ

"Спартак" предложил бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере посетить матч 20-го тура чемпионат России с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

Каррера предложено посмотреть матч в президентской ложе. Также наставнику планируют вручить памятный подарок от клуба.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта.

Напомним, что в сезоне-2016/17 Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу, который стал для "красно-белых" первым после 16-летнего перерыва.

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