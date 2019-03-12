"Спартак" пригласил Карреру на битву с "Зенитом" в РПЛ
"Спартак" предложил бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере посетить матч 20-го тура чемпионат России с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.
Каррера предложено посмотреть матч в президентской ложе. Также наставнику планируют вручить памятный подарок от клуба.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта.
Напомним, что в сезоне-2016/17 Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу, который стал для "красно-белых" первым после 16-летнего перерыва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11