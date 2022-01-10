"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли
Новым специалистом по питанию московского "Спартака" стал португалец Рикарду Пинту, сообщается на официальном сайте клуба.
"Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии", — сказал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Напомним, что некоторое время назад главным тренером "Спартака" был назначен итальянец Паоло Ваноли, который сменил на этом посту Руя Виторию.
Не пропустите: "Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января
-
"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли
-
Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой"
-
"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря
-
В "Дженоа" приняли решение по Шевченко
-
Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина
-
Пике оценил шансы "Барселоны" предстоящем матче с "Реалом"
-
Сумма трансфера Сергеева в "Зенит" резко возросла: появилась новая информация
-
1
Лукаку может перейти в ПСЖ
-
Аарон Рэмзи заразился коронавирусом
-
"Зенит" продлил аренду Васютина в шведском топ-клубе
-
"Шахтер" близок к покупке форварда "Аякса"
-
Мостовой отреагировал на переход Сергеева в "Зенит"
-
"Торино" уничтожил "Фиорентину" Кокорина в матче Серии А
-
"Сочи" готов продать одного из лучших бомбардиров РПЛ Кассьерру: названа цена
-
Названа сумма трансфера Сергеева в "Зенит"
-
Иван Сергеев громко высказался после перехода в "Зенит"
-
Джеррард высказался о Коутиньо
-
Коутиньо уже прошел медицинский осмотр для "Астон Виллы"
-
Кроос сказал, где завершит карьеру