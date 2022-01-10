"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли

Новым специалистом по питанию московского "Спартака" стал португалец Рикарду Пинту, сообщается на официальном сайте клуба.

"Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии", — сказал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Напомним, что некоторое время назад главным тренером "Спартака" был назначен итальянец Паоло Ваноли, который сменил на этом посту Руя Виторию.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии. | http://soccernews.ru