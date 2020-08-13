"Спартак" пригласил Шмурнова на "Открытие Арену"

"Спартак" пригласил комментатора Александра Шмурнова на матч 2-го тура РПЛ с "Ахматов". Напомним, журналиста отстранили от работы после матча красно-белых с "Сочи" (2:2).



Позже Шмурнов в соцсети написал, что будет продолжать и развивать "тему позорного давления" на "Спартак".

"Александр Иванович, ждём вас на "Открытие Арене"! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!" - говорится в сообщении в твиттере "Спартака".

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится 14 августа на "Открытие Арена".

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