"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" – "Атлетик"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Фрнция)

Московский "Спартак" начинает свой путь в Лиге Европы матчем против "Атлетика". Команда Карреры заняла третье место в Лиге чемпионов в группе с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором", хотя могла рассчитывать на большее, если бы дважды не сыграла вничью со словенцами. Теперь же "Спартаку" придется играть в турнире рангом пониже, но это не означает, что москвичам будет проще, так как в этом сезоне в Лиге Европы подобралась солидная кампания.

"Спартак" этой зимой потерял из-за травмы основного центрального защитника Георгия Джикию, поэтому москвичам пришлось в срочном порядке искать ему замену. Нового защитника нашли в Италии, серб Максимович сидел в глухом запасе "Наполи", поэтому с радость согласился на аренду. Но играть в Лиге Европы Никола не сможет, так как в еврокубках был заявлен за "Наполи". "Спартак" же в период дозаявок сделал выбор в пользу другого новичка Софиана Ханни, который должен разнообразить игру в атаке. Алжирец перешел из "Андерлехта", также был заигран в еврокубках, но одну замену сделать разрешается. Москвичи пожертвовали обороной в угоду атаке. Посмотрим, верным ли было это решение.

"Атлетик" нельзя назвать грандом европейского футбола, однако баски в последнее время довольно часто пробиваются в еврокубки. "Львы" славятся своими доморощенными игроками, за клуб могут играть только футболисты с баскскими корнями, поэтому в "Атлетике" редко можно увидеть легионеров. Таковым был француз Эймерик Лапорт, однако его этой зимой подписал за большие деньги "Манчестер Сити", "Атлетик" же инвестировал деньги в лидера обороны "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинеса, которого когда-то сватали в "Барселону". В плане качества баски ничего не потеряли, так как новичок не уступает Лапорту, а стоил он на порядок дешевле (32 миллиона евро). Также клубу удалось сохранить в своих рядах одного из самых перспективных вратарей Испании Кепу Арризабалагу, которым активно интересовался "Реал". Вот только в Лиге Европы в основном играет другой вратарь Яго Эррерин.

В целом же "Атлетик" - достаточно крепкая команда, с несколькими лидерами в каждой линии. В полузащите выделяется Рауль Гарсия, долгое время игравший в "Атлетико", а также воспитанник клуба Икер Муниаин. В нападении нельзя не отметить молодого Иньяки Уильямса, за которым следят многие гранды мирового футбола, а также неувядающего Арица Адурица. В свои 37 он с завидной регулярностью штампует голы, в текущем розыгрыше Лиги Европы на его счету восемь мячей. Также Адуриц - первый игрок, который сумел забить пять голов в одном матче в ЛЕ.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее между собой не встречались.

"Атлетик" четыре раза играл с клубами из России. В 1973 году испанцы выбили из Кубка Кубков "Торпедо", а в 2012 на стадии 1/16 финала ЛЕ оказались сильнее "Локомотива" благодаря гостевому голу, который забил Икер Муниаин.

"Спартак" 28 раз играл против испанских команд: 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Адриано.

"Атлетик: Эррерин, Лекуэ, Эчейта, Нуньес, Саборит, Сан-Хосе, Рико, Кордоба, Гарсия, Уильямс, Адуриц.

Прогноз на матч "Спартак" – "Атлетик"

"Спартак" обязан побеждать в первой игре, если хочет пробиться в следующий раунд. Испанцы лучше играют дома, поэтому у них есть небольшое преимущество, так как ответная встреча пройдет на "Сан-Мамесе", также у них в самом разгаре чемпионат страны, российские же клубы обычно с трудом преодолевают стадию 1/16 финала, из-за отсутствия игровой практики зимой. "Спартак", вероятно, победит с минимальным счетом, но не факт, что этого хватит для выхода в 1/8 финала.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 2.40, на "Атлетик" – 3.10, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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