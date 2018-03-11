"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

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"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ"Спартак" – "СКА-Хабаровск"

Стадион:  "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Кирилл Левников

Московский "Спартак" в матче 22 тура РФПЛ встретится с последней командой чемпионата "СКА-Хабаровском". Команда Массимо Карреры уже успела провести в этом году три игры. Москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч "Атлетику", а затем сыграли 0:0 в дерби с "Локомотивом". На данный момент "Спартак" занимает третье место, но в случае победы над клубом из Хабаровска он опередит  потерявший очки в этом туре "Краснодар" (0:0 с "Динамо) и выйдет на второе место. Также одинаковое количество очков со "Спартаком" имеют "Зенит" и ЦСКА, но у них соперники в этом туре не такие простые, кто-то может оступиться. К тому же они продолжают выступать в Лиге Европы и будут играть после тяжелых еврокубковых матчей. В этом плане у "Спартака" самые предпочтительные шансы на второе место.

Также у "Спартака" самый легкий календарь, у него нет очных встреч с командами, претендующими на медали.  Пять игр дома и четыре на выезде. Если команда Карреры выиграет все свои матчи, то точно будет второй, а может, замахнется и на золото.

"СКА-Хабаровск" – явный аутсайдер, который вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе. . Хабаровчане набрали только 12 очков, на прошлой неделе они проиграли важный матч прямому конкуренту "Тосно" и еще больше осложнили себе жизнь. Также стоит сказать, что армейцы в последних двух турах будут играть против "Краснодара" и "Зенита", поэтому шансы на спасение минимальны.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга команды сыграли 0:0.

"СКА-Хабаровск" проиграл семь последних матчей. Последняя ничья была с "Уфой" 21 октября, а последняя победа  - 30 сентября, когда был обыгран "Ростов".

"Спартак" еще никогда не обыгрывал "СКА-Хабаровск". Одна ничья и одно поражение в 1/16 финала Кубка России 16/17.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.

"СКА-Хабаровск":  Довбня, Самсонов, Эдиев, Димидко, Карпов, Наваловский, Калинский, Савичев, Карасёв, Никифоров, Маркович.

Прогноз на матч "Спартак" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" обязан обыгрывать аутсайдера, если хочет попадать в Лигу чемпионов, конкуретны рядом поэтому любая осечка может отодвинуть "Спартак" на пятое место. "СКА-Хабаровск" отобрал очки у красно-белых на своем поле, однако в гостях они в десяти матчах только дважды сыграли вничью, проиграв восемь встреч.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.15, на ничью – 8.10, на "СКА-Хабаровск" – 18.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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