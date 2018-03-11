"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

"Спартак" – "СКА-Хабаровск"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Кирилл Левников

Московский "Спартак" в матче 22 тура РФПЛ встретится с последней командой чемпионата "СКА-Хабаровском". Команда Массимо Карреры уже успела провести в этом году три игры. Москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч "Атлетику", а затем сыграли 0:0 в дерби с "Локомотивом". На данный момент "Спартак" занимает третье место, но в случае победы над клубом из Хабаровска он опередит потерявший очки в этом туре "Краснодар" (0:0 с "Динамо) и выйдет на второе место. Также одинаковое количество очков со "Спартаком" имеют "Зенит" и ЦСКА, но у них соперники в этом туре не такие простые, кто-то может оступиться. К тому же они продолжают выступать в Лиге Европы и будут играть после тяжелых еврокубковых матчей. В этом плане у "Спартака" самые предпочтительные шансы на второе место.

Также у "Спартака" самый легкий календарь, у него нет очных встреч с командами, претендующими на медали. Пять игр дома и четыре на выезде. Если команда Карреры выиграет все свои матчи, то точно будет второй, а может, замахнется и на золото.

"СКА-Хабаровск" – явный аутсайдер, который вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе. . Хабаровчане набрали только 12 очков, на прошлой неделе они проиграли важный матч прямому конкуренту "Тосно" и еще больше осложнили себе жизнь. Также стоит сказать, что армейцы в последних двух турах будут играть против "Краснодара" и "Зенита", поэтому шансы на спасение минимальны.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга команды сыграли 0:0.

"СКА-Хабаровск" проиграл семь последних матчей. Последняя ничья была с "Уфой" 21 октября, а последняя победа - 30 сентября, когда был обыгран "Ростов".

"Спартак" еще никогда не обыгрывал "СКА-Хабаровск". Одна ничья и одно поражение в 1/16 финала Кубка России 16/17.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Самсонов, Эдиев, Димидко, Карпов, Наваловский, Калинский, Савичев, Карасёв, Никифоров, Маркович.

Прогноз на матч "Спартак" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" обязан обыгрывать аутсайдера, если хочет попадать в Лигу чемпионов, конкуретны рядом поэтому любая осечка может отодвинуть "Спартак" на пятое место. "СКА-Хабаровск" отобрал очки у красно-белых на своем поле, однако в гостях они в десяти матчах только дважды сыграли вничью, проиграв восемь встреч.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.15, на ничью – 8.10, на "СКА-Хабаровск" – 18.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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