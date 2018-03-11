"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
"Спартак" – "СКА-Хабаровск"
Стадион: "Открытие"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Кирилл Левников
Московский "Спартак" в матче 22 тура РФПЛ встретится с последней командой чемпионата "СКА-Хабаровском". Команда Массимо Карреры уже успела провести в этом году три игры. Москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч "Атлетику", а затем сыграли 0:0 в дерби с "Локомотивом". На данный момент "Спартак" занимает третье место, но в случае победы над клубом из Хабаровска он опередит потерявший очки в этом туре "Краснодар" (0:0 с "Динамо) и выйдет на второе место. Также одинаковое количество очков со "Спартаком" имеют "Зенит" и ЦСКА, но у них соперники в этом туре не такие простые, кто-то может оступиться. К тому же они продолжают выступать в Лиге Европы и будут играть после тяжелых еврокубковых матчей. В этом плане у "Спартака" самые предпочтительные шансы на второе место.
Также у "Спартака" самый легкий календарь, у него нет очных встреч с командами, претендующими на медали. Пять игр дома и четыре на выезде. Если команда Карреры выиграет все свои матчи, то точно будет второй, а может, замахнется и на золото.
"СКА-Хабаровск" – явный аутсайдер, который вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе. . Хабаровчане набрали только 12 очков, на прошлой неделе они проиграли важный матч прямому конкуренту "Тосно" и еще больше осложнили себе жизнь. Также стоит сказать, что армейцы в последних двух турах будут играть против "Краснодара" и "Зенита", поэтому шансы на спасение минимальны.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга команды сыграли 0:0.
"СКА-Хабаровск" проиграл семь последних матчей. Последняя ничья была с "Уфой" 21 октября, а последняя победа - 30 сентября, когда был обыгран "Ростов".
"Спартак" еще никогда не обыгрывал "СКА-Хабаровск". Одна ничья и одно поражение в 1/16 финала Кубка России 16/17.
Ориентировочные составы:
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Самсонов, Эдиев, Димидко, Карпов, Наваловский, Калинский, Савичев, Карасёв, Никифоров, Маркович.
Прогноз на матч "Спартак" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" обязан обыгрывать аутсайдера, если хочет попадать в Лигу чемпионов, конкуретны рядом поэтому любая осечка может отодвинуть "Спартак" на пятое место. "СКА-Хабаровск" отобрал очки у красно-белых на своем поле, однако в гостях они в десяти матчах только дважды сыграли вничью, проиграв восемь встреч.
Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.15, на ничью – 8.10, на "СКА-Хабаровск" – 18.00.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|21
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|22
|12