"Спартак" принял громкое решение по будущему одного из своих форвардов

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"Спартак" принял громкое решение по будущему одного из своих форвардов

Московский "Спартак" принял громкое решение по будущему одного из своих форвардов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, летом "красно-белые" будут готовы продать Зе Луиша или Луиса Адриано, несмотря на то, что в январе предложения по обоим нападающим от других клубов были отклонены.

Приоритетным вариантом является расставание с Зе Луишем в виду его более высокой трансферной стоимости. За уроженца Кабо-Верде "Спартак" потребует не менее 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 31-летний Адриано забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 20 матчах за "народную команду". В активе 28-летнего Зе Луиша 11 голов и 1 результативная передача в 24 играх.

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