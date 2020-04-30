"Спартак" принял решение о будущем Соболева
Нападающий Александр Соболев, судя по всему, станет полноценным игроком "Спартака".
Как сообщает Metaratings, игра футболиста убедила владельца и тренера "Спартака" выкупить его контракт у "Крыльев Советов".
Напомним, что сумма выкупа Соболева составляет 4,5 миллиона евро.
"Спартак" арендовал игрока минувшей зимой. За это время он провел четыре игры и отдал две голевые передачи.
Читайте также: Цорн пытается устроить игрока из топ-клуба РПЛ в "Саутгемптон". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА может перенести старт Лиги Наций
-
Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга
-
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба
-
"Спартак" принял решение о будущем Соболева
-
Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу
-
На хавбека "Атлетико" Партея появился новый претендент
-
Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"
-
ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"
-
В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус
-
1
"Сельта" выступает против возобновления Примеры
-
Рауль останется тренером "Кастильи"
-
1
УЕФА может перенести старт Лиги Наций
-
В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А
-
3
Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь
-
Тренер "Баварии" Флик обсудил с голкипером "Шальке" его будущее в мюнхенском клубе
-
"Тоттенхэм" не собирается сокращать зарплаты
-
Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo
-
Определился второй финалист Кубка Беларуси
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
1
На "Олд Траффорд" появятся стоячие места
-
2
Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
-
В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20