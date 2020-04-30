"Спартак" принял решение о будущем Соболева

Нападающий Александр Соболев, судя по всему, станет полноценным игроком "Спартака".

Как сообщает Metaratings, игра футболиста убедила владельца и тренера "Спартака" выкупить его контракт у "Крыльев Советов".

Напомним, что сумма выкупа Соболева составляет 4,5 миллиона евро.

"Спартак" арендовал игрока минувшей зимой. За это время он провел четыре игры и отдал две голевые передачи.

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