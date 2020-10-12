"Спартак" приостановил работу стадиона из-за обвинения в нарушении мер профилактики коронавируса

Глава юридического департамента "Спартака" Владислав Ляликов рассказал, что клуб приостановил деятельность стадиона "Открытие Арена" до вынесения решения суда.

Напомним, в отношении "красно-белых" составлен административный протокол за нарушения законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".

"Мы самостоятельно приостановили деятельность стадиона до вынесения решения суда, приняв социальную значимость происходящего. Соответствующее распоряжение было издано руководителем клуба.

В данный период массовые мероприятия не запланированы, они будут существенно позднее, но иногда у нас проводятся не связанные со спортом мероприятия.

Мы проанализировали все случившееся на матче, провели несколько совещаний и работу, направленную на то, чтобы больше таких нарушений не допускать. Мы ответственно относимся к ситуации в Москве и в России в целом. Мы усилим и добавим профилактические меры", - цитирует Ляликова Sport24.

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