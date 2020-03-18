"Спартак" приостановил тренировки из-за коронавируса

Руководство московского "Спартака" приняло решение приостановить тренировки команды на неделю, сообщает официальный сайт клуба.

До 26 марта футболисты будут заниматься по индивидуальной программе в домашних условиях.

Напомним, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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