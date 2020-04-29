"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии

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"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии

Московский "Спартак" в инстаграме обратился к пользователям с просьбой, не покидать дома в период пандемии коронавируса. 

Клуб опубликовал фотографии футболистов в масках со стадиона "Открытие Арена".

"Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже… Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких", - говорится в сообщении.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Ожидается, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.

По последним данным, в России Covid-19 заражены около 100 тысяч человек.

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