"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии

Московский "Спартак" в инстаграме обратился к пользователям с просьбой, не покидать дома в период пандемии коронавируса.

Клуб опубликовал фотографии футболистов в масках со стадиона "Открытие Арена".

"Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже… Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких", - говорится в сообщении.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Ожидается, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.

По последним данным, в России Covid-19 заражены около 100 тысяч человек.

А еще: Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"| http://soccernews.ru