"Спартак" продал Ханни в "Аль-Гарафу" намного дешевле 8 миллионов евро
Алжирский полузащитник Софиан Ханни перешел из "Спартака" в катарскую "Аль-Гарафу" не за восемь, а за 3,5 миллиона евро, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, данная информация появилась от источников, которые были близки к переговорам по трансферу хавбека.
Зарплата Ханни в "Аль-Гарафе" составит более трех миллионов евро в год, тогда как в "Спартаке" ему платили два миллиона.
28-летний Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из "Андерлехта" за восемь миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
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