"Спартак" продал Ханни в "Аль-Гарафу" намного дешевле 8 миллионов евро

2 Теги спартак москвасофиан ханниаль-гарафа

"Спартак" продал Ханни в "Аль-Гарафу" намного дешевле 8 миллионов евро

Алжирский полузащитник Софиан Ханни перешел из "Спартака" в катарскую "Аль-Гарафу" не за восемь, а за 3,5 миллиона евро, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, данная информация появилась от источников, которые были близки к переговорам по трансферу хавбека.

Зарплата Ханни в "Аль-Гарафе" составит более трех миллионов евро в год, тогда как в "Спартаке" ему платили два миллиона.

28-летний Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из "Андерлехта" за восемь миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 38 матчей во  всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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