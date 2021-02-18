"Спартак" продал хавбека юношеской сборной России в армянский клуб "Ноа"

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"Спартак" продал хавбека юношеской сборной России в армянский клуб "Ноа"

Полузащитник московского "Спартака" Максим Данилин перешел в армянский "Ноа", сообщает Transfermarkt.

Сумма трансфера составила 10 тысяч евро. Футболист подписал с армянским клубом контракт до 31 декабря 2022 года.

19-летний Данилин является воспитанником "Спартака". Сыграл 21 матч за "Спартак-2" и забил два мяча. За первую команду "красно-белых" не играл. Провел три матча за юношескую сборную России U19.

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