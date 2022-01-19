"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Святослав Кожедуб перешел в тольяттинский "Акрон", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Сумма трансфера составила 12 тысяч евро. Футболист подписал с новым клубом контракт до лета 2024 года.
19-летний Кожедуб является выпускником академии "Спартака". За главную команду он сыграл один матч, за дубль провел 28 поединков, а в составе "Спартака-2" принял участие в 19 поединках (два гола).
Не пропустите: Глушаков отреагировал на детское фото Тюкавина в футболке "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Названы условия согласованного контракта Мбаппе с "Реалом"
-
Дембеле все еще может остаться в "Барселоне"
-
"Лилль" и "Страсбур" одержали уверенные победы в Лиге 1
-
"Сельта" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"
-
Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела
-
Семак высказался о ситуации с контрактом Дзюбы с "Зенитом"
-
Экс-звезда сборной Бразилии получил 9 лет тюрьмы
-
"Спартак" продлил контракт с бразильским защитником
-
ЦСКА выступил с заявлением по поводу скандальной презентации Языджи
-
Роналду определился с условием для ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова
-
Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"
-
ПСЖ уверен в назначении Зидана
-
В Англии расследуют обстоятельства получения желтой карточки игроком "Арсенала"
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля
-
Артета ответил на критику по поводу переноса матча против "Тоттенхэма"
-
"Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче
-
"Зенит" уверенно обыграл "Эмирейтс" в товарищеском матче