"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"

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"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Святослав Кожедуб перешел в тольяттинский "Акрон", сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Сумма трансфера составила 12 тысяч евро. Футболист подписал с новым клубом контракт до лета 2024 года.

19-летний Кожедуб является выпускником академии "Спартака". За главную команду он сыграл один матч, за дубль провел 28 поединков, а в составе "Спартака-2" принял участие в 19 поединках (два гола).

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