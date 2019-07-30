"Спартак" продаст Фернандо в китайский клуб

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"Спартак" продаст Фернандо в китайский клуб

Хавбек "Спартака" Фернандо, судя по всему, продолжит карьеру в Китае.

Сообщается, что московский клуб согласовал продажу 27-летнего бразильца в "Бейджин Гуоан". Стоимость сделки должна составить 15 миллионов евро.

Ожидается, что Фернандо будет зарабатывать в новом клубе 4,5 миллиона евро за сезон. Отметим, что в "Спартаке" он получает 2,8 миллиона.

Фернандо перебрался в "Спартак" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 27 игр, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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