"Спартак" продаст Педро Рошу из-за Промеса
Педро Роша может в ближайшее время покинуть "Спартак". По информации "СЭ", москвичи намерены исключить из заявки на сезон бразильского нападающего. Причиной такого решение стало достижение договоренностей о переходе Квинси Промес из "Аякса". С учетом голландца, в "Спартаке" будет 9 легионеров, а по регламенту РПЛ допускается только восемь. Именно Роша будет тем лишним игроком, который будет отзаявлен.
"Красно-белые" намерены продать нападающего, это их приоритетный вариант. Вероятнее всего, бразилец продолжит карьеру на родине.
Напомним, с апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал "Крузейро" и "Фламенго" на правах аренды.
Однако, преградой для полноценного трансфера может стать зарплата футболиста. У "Спартака" есть время обдумать все варианты до 1 марта, даты открытия трансферного окна в Бразилии.
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