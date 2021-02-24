"Спартак" продаст Педро Рошу из-за Промеса

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"Спартак" продаст Педро Рошу из-за ПромесаПедро Роша может в ближайшее время покинуть "Спартак". По информации "СЭ", москвичи намерены исключить из заявки на сезон бразильского нападающего. Причиной такого решение стало достижение договоренностей о переходе Квинси Промес из "Аякса". С учетом голландца, в "Спартаке" будет 9 легионеров, а по регламенту РПЛ допускается только восемь. Именно Роша будет тем лишним игроком, который будет отзаявлен. 

"Красно-белые" намерены продать нападающего, это их приоритетный вариант. Вероятнее всего, бразилец продолжит карьеру на родине.
Напомним, с апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал "Крузейро" и "Фламенго" на правах аренды.

Однако, преградой для полноценного трансфера может стать зарплата футболиста. У "Спартака" есть время обдумать все варианты до 1 марта, даты открытия трансферного окна в Бразилии.

Читать также: "Спартак" объявил о переходе Промеса | http://soccernews.ru
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"Спартак" объявил о переходе Промеса

"Спартак" объявил о переходе Промеса

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