"Спартак" продлил безвыигрышную серию до трех матчей

В матче 15-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (1:1), продлив безвыигрышную серию до трех поединков.

Ранее "красно-белые" проиграли "Ростову" (0:1) и сыграли вничью с "Уралом" (2:2). Следующий матч "Спартак" проведет 29 ноября на своем поле с "Ротором".

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков.

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