"Спартак" продлил контракт с 20-летним вратарём

Голкипер Антон Шитов заключил новое соглашение с московским "Спартаком", утверждает "РБ-Спорт".

По информации источника, стороны продлили контракт до июня 2024 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

20-летний Шитов оказался в системе "Спартака" в июне 2018 года. Вратарь пока не дебютировал за основу "Спартака", а за молодёжные команды "красно-белых" провёл 31 матч.

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