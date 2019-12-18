"Спартак" продлил контракт с бразильским форвардом

Теги спартак москвапедро рошафламенго

"Спартак" продлил контракт с бразильским форвардом

"Спартак" подписал новый контракт с бразильским нападающим Педро Рошей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб продлил контракт с футболистом до лета 2023 года. При этом, в ближайшее время форвард перейдет во "Фламенго" на правах аренды с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне бразилец выступал за "Крузейро", в составе которого забил четыре гола в 33 матчах.

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. Всего за "красно-белых" он сыграл 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Не пропустите: Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Матч дня, который мог не состоятся! Анализируем расклады перед Эль Классико

Матч дня, который мог не состоятся! Анализируем расклады перед Эль Классико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов