"Спартак" продлил контракт с бразильским форвардом

"Спартак" подписал новый контракт с бразильским нападающим Педро Рошей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб продлил контракт с футболистом до лета 2023 года. При этом, в ближайшее время форвард перейдет во "Фламенго" на правах аренды с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне бразилец выступал за "Крузейро", в составе которого забил четыре гола в 33 матчах.

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. Всего за "красно-белых" он сыграл 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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