"Спартак" продлил контракт с бразильским защитником
Фото: инстаграм Лукаса Айртона/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Айртоном.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2026 года.
Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе". Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Всего 24-летний игрок провел за "красно-белых" 103 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Названы условия согласованного контракта Мбаппе с "Реалом"
-
Дембеле все еще может остаться в "Барселоне"
-
"Лилль" и "Страсбур" одержали уверенные победы в Лиге 1
-
"Сельта" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"
-
Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела
-
Семак высказался о ситуации с контрактом Дзюбы с "Зенитом"
-
Экс-звезда сборной Бразилии получил 9 лет тюрьмы
-
"Спартак" продлил контракт с бразильским защитником
-
ЦСКА выступил с заявлением по поводу скандальной презентации Языджи
-
Роналду определился с условием для ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова
-
Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"
-
ПСЖ уверен в назначении Зидана
-
В Англии расследуют обстоятельства получения желтой карточки игроком "Арсенала"
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля
-
Артета ответил на критику по поводу переноса матча против "Тоттенхэма"
-
"Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче
-
"Зенит" уверенно обыграл "Эмирейтс" в товарищеском матче