"Спартак" продлил контракт с бразильским защитником

Фото: инстаграм Лукаса Айртона/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Айртоном.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2026 года.

Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе". Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Всего 24-летний игрок провел за "красно-белых" 103 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ. | http://soccernews.ru