"Спартак" продлил контракт с Ещенко

"Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Отметим, что стороны подписали новое соглашение в день рождения футболиста. Сегодня, 9 февраля, игроку исполнилось 36 лет.

Поздравляем Андрея Ещенко с днем рождения и подписанием нового контракта с красно-белыми!



Защитник «Спартака», которому сегодня исполнилось 36 лет, заключил с нашим клубом новое трудовое соглашение. Оно будет действовать до лета 2021 года#Спартак #Ещенко #Силавединстве pic.twitter.com/8W1rWFjsVY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 9, 2020

Новый контракт Ещенко с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

Защитник играет в "Спартаке" с лета 2016 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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