"Спартак" продлил контракт с Ещенко

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"Спартак" продлил контракт с Ещенко"Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Отметим, что стороны подписали новое соглашение в день рождения футболиста. Сегодня, 9 февраля, игроку исполнилось 36 лет.

Новый контракт Ещенко с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

Защитник играет в "Спартаке" с лета 2016 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

А еще: Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"| http://soccernews.ru

 
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