"Спартак" продлил контракт с Гапоновым
Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ильей Гапоновым.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.
22-летний Гапонов перешёл в "Спартак" летом 2018 года из "Строгино". Его дебют за "красно-белых" состоялся в апреле 2019-го.
Всего в составе "красно-белых" центрбек провёл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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