"Спартак" продлил контракт с Гапоновым

Теги спартак москваилья гапонов

"Спартак" продлил контракт с Гапоновым

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ильей Гапоновым.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

22-летний Гапонов перешёл в "Спартак" летом 2018 года из "Строгино". Его дебют за "красно-белых" состоялся в апреле 2019-го.

Всего в составе "красно-белых" центрбек провёл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Шишкин заявил о готовности играть за основу "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 47
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Уфа Уфа 21 26
9 Урал Урал 21 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 21 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Сочи Сочи 21 21
15 Рубин Рубин 21 20
16 Ахмат Ахмат 21 20
Полная таблица

топ-5 тегов