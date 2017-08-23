"Спартак" продлил контракт с Комбаровым

Московский "Спартак" продлил контракт со своим защитником Дмитрием Комбаровым, информирует ТАСС.

По сведениям источника, новое соглашение "красно-белых" и 30-летнего бека, контракт которого с клубом истекал через 10 месяцев, рассчитано на три года.

Отметим, что "Спартак" данную информацию пока не подтвердил.

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