"Спартак" продлил контракт с Комбаровым

Теги спартак москвадмитрий комбаров

"Спартак" продлил контракт с КомбаровымМосковский "Спартак" продлил контракт со своим защитником Дмитрием Комбаровым, информирует ТАСС.

По сведениям источника, новое соглашение "красно-белых" и 30-летнего бека, контракт которого с клубом истекал через 10 месяцев, рассчитано на три года.

Отметим, что "Спартак" данную информацию пока не подтвердил.

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