"Спартак" продлил контракт с Мелкадзе

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"Спартак" продлил контракт с Мелкадзе

Московский "Спартак" заключил новый контракт с форвардом Георги Мелкадзе, сообщают российские СМИ.

Детали подписанного соглашения пока неизвестны. Предыдущий договор истекал через месяц.

Мелкадзе является воспитанник "Спартака". В текущем сезоне он провёл 11 матчей.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" предлагали футболисту контракт с зарплатой 250 тысяч евро в год, но тот ответил отказом.

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