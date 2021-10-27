"Спартак" продлил контракт с основным хавбеком

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Наилем Умяровым.

Новое соглашение между футболистом и "красно-белыми" будет действовать до лета 2026 года.

21-летний Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Чертаново". За молодежную сборную России сыграл 16 матчей и забил один гол.

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