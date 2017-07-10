Московский "Спартак" продлил контракты с двумя своими основными игроками - защитником Ильей Кутеповым и вратарем Артемом Ребровым.

С первым действующее соглашение было пролонгировано на один год - до лета 2021 года, а второй, согласно новому договору, останется в стане "красно-белых" до окончания сезона 2019/2020.

Отметим, что всего Кутепов сыграл за "Спартак" 38 матчей, а Ребров - 110 игр.

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