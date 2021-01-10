"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды
Директор департамента по связам с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб продлил контракты с вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко. Новые соглашения игроков будут действовать до лета 2022 года.
"Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
36-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, провел за клуб 131 матч и пропустил 151 гол. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.
36-летний Ещенко играет за "Спартак" с 2016 года. Всего он сыграл за "красно-белых" 106 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.
Не пропустите: Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аякс" отказался возвращать Кристиана Эриксена
-
"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды
-
Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом
-
"Ювентус" может подписать воспитанника "Милана"
-
Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте"
-
Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак"
-
Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу за матч с "Осасуной"
-
Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту"
-
Агент Орещук высказался о будущем Кокорина
-
Орлов оценил игру Малкома за "Зенит"
-
Промес хочет вернуться в "Спартак"
-
"Кобра Кай". Холанда сравнили с героем популярного фильма
-
"Милан" близок к трансферу француза из "Торино"
-
Тренера "Барселоны" удалили в матче с "Гранадой" за оскорбление соперника
-
"Атлетико" близок к трансферу М. Дембеле
-
Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с "Осасуной"
-
"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности
-
"Арсенал" вновь теряет Мартинелли
-
ПСЖ хочет купить Погба
-
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы