"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды

Директор департамента по связам с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб продлил контракты с вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко. Новые соглашения игроков будут действовать до лета 2022 года.

"Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

36-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, провел за клуб 131 матч и пропустил 151 гол. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

36-летний Ещенко играет за "Спартак" с 2016 года. Всего он сыграл за "красно-белых" 106 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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