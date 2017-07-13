"Спартак" продлил Зе Луиша

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Зе Луишем.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

26-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года, сыграл 49 матчей и забил 15 голов.

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