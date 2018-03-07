"Спартак" продлит Карреру, если он выполнит одно условие

"Спартак" может продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, главным условием для этого является попадание в Лигу Чемпионов-2018/19. Для этого "красно-белые" должны занять занять хотя бы третье место в этом сезоне.

В данный момент "Спартак" после 21 тура делит 3-5 места в Премьер-лиге с ЦСКА и "Зенитом". Нынешний контракт итальянца с клубом истекает летом 2019 года.

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