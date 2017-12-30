"Спартак" продолжает интересоваться Ташаевым

Московский "Спартак" не утратил интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, несмотря на то, что игрок накануне продлил контракт со своим клубом.

Теперь "красно-белые" планируют активировать опцию выкупа 23-летнего футболиста за два миллиона евро.

Ожидается, что переход Ташаева в "Спартак" состоится следующим летом.

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