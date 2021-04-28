"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)
Фото: Твиттер @fcsm_official
После победы в дерби над ЦСКА со счетом 1:0, "Спартак" уже в третий раз подкалывает своих извечных соперников в социальных сетях.
Напомним, что началось все с твитта "красно-белых": "Привет, конюшня. Ну как твои дела?", после которого последовала обиженная реакция от "армейцев". Затем пресс-служба разместила видео-фрагмент матча, в котором под слова песни "Просто здравствуй, просто как дела?" форвард Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику Георгию Щенникову.
На свежем видео хавбек "Спартака" Виктор Мозес пяткой издевательски прокидывает мяч мимо все того же Георгия Щенникова.
"Окей, пока", — подписала фрагмент пресс-служба.
Ok, bye @VictorMoses pic.twitter.com/SUlwFwgEE2— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 28, 2021
После 27 тура РПЛ "Спартак" с 50 очками находится на третьей строчке. ЦСКА с 46 баллами расположился на 6 позиции.
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