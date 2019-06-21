"Спартак" продолжает переговоры по трансферу Мирзова

"Спартак" ведет активные переговоры с "Ростовом" по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова, сообщают российские СМИ.

По данным источника, сумма трансфера может составить 3,5 миллиона евро. В данный момент "Спартак" является главным претендентом на игрока.

В прошлом сезоне 25-летний Мирзов выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2020 года.

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