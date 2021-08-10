"Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы

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"Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу ЕвропыФото: твиттер "Бенфики"

В ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Спартак" проиграл "Бенфике".

Таким образом, "красно-белые" продолжат свои выступления в Лиге Европы.

"Бенфика" Португалия - "Спартак" Россия 2:0, первый матч - 2:0

Голы: Жоау Мариу, 57 - 1:0, Яремчук, 90 - 2:0

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 78), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 86), Вайгль, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 65).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Ломовицкий, Умяров (Крал, 65), Бакаев (Мирзов, 65), Понсе (Соболев, 81), Ларссон (Игнатов, 81).

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