"Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги Чемпионов

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"Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" на своем поле проиграл лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2.

Побед "орлам" принесли голы Рафы Силвы и Жилберто.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

"Спартак" Россия – "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:0)
Голы: Рафа Силва, 50 - 0:1, Жилберто, 73 - 0:2

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Жил Диаш, Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва, Вайгль, Сеферович (Рамуш, 37).

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