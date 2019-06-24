"Спартак" проиграл борьбу за Бруму

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Брума не перейдёт в "Спартак", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, "красно-белые" проиграли борьбу за футболиста "Порту".

"Драконы" уже договорились о покупке 24-летнего португальца за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Брума сыграл за "РБ Лейпциг" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Спартак" хочет купить вратаря "Ромы". | http://soccernews.ru