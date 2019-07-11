"Спартак" проиграл борьбу за Хаджи

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"Спартак" проиграл борьбу за Хаджи

Вингер "Вииторула" Янис Хаджи предпочел "Спартаку" "Генк".

Как сообщает Sport.ro, 20-летний румын в ближайшее время отправится в Бельгию, где пройдет медосмотр и заключит соглашение с "Генком".

Отмечается, что футболист подпишет контракт до 2022 года, по которому будет зарабатывать 800 тысяч евро за сезон.

В минувшем сезоне на счету Хаджи 11 забитых мячей и 6 ассистов в 35 играх.

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