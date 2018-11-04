"Спартак" проиграл четвертый домашний матч подряд в РПЛ

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"Спартак" проиграл четвертый домашний матч подряд в РПЛ

"Спартак", проиграв "Уралу" (1:2) в игре 13-го тура, терпит четвертое поражение подряд дома в премьер-лиге. 

До этого "красно-белые" проиграли тульскому "Арсеналу" (2:3), "Ростову" (0:1) и "Ахмату" (1:2).

"Спартак" расположился на 6-м месте турнирной таблицы Премьер-Лиги. 

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