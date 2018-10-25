"Спартак" проиграл "Динамо", "Андерлехт" и "Фенербахче" сыграли вничью

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе D. Словацкий "Спартак" дома уступил хорватскому "Динамо", бельгийский "Андерлехт" на своем поле разошелся миром с "Фенербахче".

"Спартак" Трнава, Словакия – "Динамо" Загреб, Хорватия - 1:2 (1:0)

Голы: Горбани, 32 - 1:0, Гавранович, 64 - 1:1, Оршич, 77 - 1:2

"Спартак": Худы, Годал, Тот, Чонка, Грешшак, Грендель, Рада (Схиртладзе, 82), Чантуришвили, Йирка (Малецки, 70), Оравец, Горбани.

"Динамо": Ливакович, Лешкович, Ррахмани, Стоянович, Перич, Гояк, Адеми, Хайрович (Кондзер, 74), Оршич,

"Андерлехт" Бельгия – "Фенербахче" Турция - 2:2 (1:0)

Голы: Баккали, 35 - 1:0, Баккали, 49 - 2:0, Фрай, 53 - 2:1, Калдырым, 57 - 2:2

"Андерлехт": Дидийон, Борнаув, Лоуренс, Санне, Салемакерс (Нахар, 86), Кумс, Геркенс (Мохаммед, 86), Сайеф, Требель, Баккали, Сантини.

"Фенербахче": Текин, Исла, Рейес, Шкртел, Калдырым, Элмаз (Потук, 86), Жаилсон, Бензия (Гючтекин, 74), Нойштедтер, Фрай, Слимани (Айю, 74).

Положение команд: Динамо - 9, Фенербахче - 4, Спартак - 3, Андерлехт - 1.

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