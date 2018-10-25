"Спартак" проиграл "Динамо", "Андерлехт" и "Фенербахче" сыграли вничью

Теги фенербахчеспартак трнавадинамо загребандерлехт

"Спартак" проиграл "Динамо", "Андерлехт" и "Фенербахче" сыграли вничью

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе D. Словацкий "Спартак" дома уступил хорватскому "Динамо", бельгийский "Андерлехт" на своем поле разошелся миром с "Фенербахче".

"Спартак" Трнава, Словакия – "Динамо" Загреб, Хорватия - 1:2 (1:0)
Голы: Горбани, 32 - 1:0, Гавранович, 64 - 1:1, Оршич, 77 - 1:2

"Спартак": Худы, Годал, Тот, Чонка, Грешшак, Грендель, Рада (Схиртладзе, 82), Чантуришвили, Йирка (Малецки, 70), Оравец, Горбани.

"Динамо": Ливакович, Лешкович, Ррахмани, Стоянович, Перич, Гояк, Адеми, Хайрович (Кондзер, 74), Оршич, 

"Андерлехт" Бельгия – "Фенербахче" Турция - 2:2 (1:0)
Голы: Баккали, 35 - 1:0, Баккали, 49 - 2:0, Фрай, 53 - 2:1, Калдырым, 57 - 2:2

"Андерлехт": Дидийон, Борнаув, Лоуренс, Санне, Салемакерс (Нахар, 86), Кумс, Геркенс (Мохаммед, 86), Сайеф, Требель, Баккали, Сантини.

"Фенербахче": Текин, Исла, Рейес, Шкртел, Калдырым, Элмаз (Потук, 86), Жаилсон, Бензия (Гючтекин, 74), Нойштедтер, Фрай, Слимани (Айю, 74).

Положение команд: Динамо - 9, Фенербахче - 4, Спартак - 3, Андерлехт - 1.

Не пропустите: "Ред Булл" разгромил "Русенборг", "РБ Лейпциг" победил "Селтик". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов