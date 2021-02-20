"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России
В рамках 1/8 финала Кубка России "Спартак" проиграл "Динамо".
Таким образом, "Динамо" вышло в 1/4 финала, а "Спартак" выбыл из турнира.
"Динамо" - "Спартак" 2:0
Голы: Фомин (пен), 16 - 1:0, Тюкавин, 70 - 2:0
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Варела, Моро, Шиманьски, Липовой (Тюкавин, 62), Грулев (Игбоун, 83), Лесовой, Фомин.
"Спартак": Максименко, Джикия, Айртон, Жиго, Маслов, Мозес, Хендрикс (Бакаев, 85), Умяров (Соболев, 65), Зобнин, Понсе, Ларссон.
Удаление: Мозес (81).
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