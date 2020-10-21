"Спартак" проиграл "Енисею" в матче Кубка России

В 3-м туре групповой стадии Кубка России "Спартак" на выезде проиграл "Енисею".

"Спартак", "Родина" и "Енисей" набрали по три очка, но "красно-белые" выиграли группу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России.

"Енисей" - "Спартак" 1:0 (0:0)

Гол: Лескано, 47 - 1:0

"Спартак": Ребров, Кутепов (Литвинов, 56), Маслов, Гапонов, Маркитесов (Кожедуб, 84), Оганесян, Умяров, Миронов, Бакаев (Шильцов, 73), Кокорин (Петрунин, 73), Понсе (Игнатов, 56)

Читайте также: Вялый дебют российских команд, неожиданная мощь "Лацио", хождение по мукам от ПСЖ: разбираем вчерашние матчи Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru