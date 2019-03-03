"Спартак" проиграл "Фламенго" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Московский "Спартак" проиграл "Фламенго" в матче за третье место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу.

"Спартак" - "Фламенго" - 3:4

В финале турнира встретятся "Брага" и "Катания". Начало матча - в 13:30 мск.

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