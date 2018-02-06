"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти и вылетел из юношеской Лиги Чемпионов
В матче 1/16 финала юношеской Лиги Чемпионов "Интер" переиграл "Спартак" в серии пенальти в вышел в следующий раунд турнира. У спартаковцев голами отметились Солтмурад Бакаев, Данила Прошляков и Александр Руденко.
"Интер" U-19 Италия – "Спартак" U-19 Россия - 3:3 (1:2), по пенальти - 3:1
Голы: Эммерс, 12 - 1:0, Бакаев, 29 - 1:1, Прошляков, 36 - 1:2, Одгор, 83 - 2:2, Петрунин, 87 (автогол) - 3:2, Руденко, 88 (с пенальти) - 3:3
"Интер": Джекич, Бетелла, Ломбардони, Сала, Дзаппа, Дзаньоло (Одгор, 75), Эммерс, Бриньоли (Ровер, 38), Скиро (Рада, 59), Колидио, Пинамонти.
"Спартак": Максименко, Петрунин, Иванов, Миронов, Рассказов, Игнатов (Лопатин, 90), Калачевский, Володкин, Бакаев (Мазуров, 89), Руденко, Прошляков.
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