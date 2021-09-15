"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" потерпел домашнее поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы от "Легии" со счетом 0:1.
Победный гол польской команды на 91-й минуте забил Лирим Кастрати.
"Спартак" - "Легия" - 0:1
Гол: Кастрати, 90+1 - 0:1.
"Спартак" - Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон (Ломовицкий, 69), Мозес (Бакаев, 82), Зобнин (Хендрикс, 24), Умяров, Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).
"Легия" - Боруц, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 90), Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Слиш, Эмрели (Пекхарт, 83).
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