"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка Париматч Премьер

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"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка Париматч Премьер

В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Спартак" проиграл "Локомотиву" в серии пенальти. В первом тайме счет открыл Вячеслав Игнатьев, а во второй половине равновесие восстановил Илья Гапонов.

"Спартак" Россия – "Локомотив" Россия – 1:1 (0:1), по пенальти - 2:4
Голы: Игнатьев, 28 - 0:1, Гапонов, 49 - 1:1

"Спартак" (1-й тайм): Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

"Спартак" (2-й тайм): Ребров, Кутепов, Зобнин, Джикия, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Крал, Айртон, Мирзов, Глушенков.

"Локомотив": Коченков, Хеведес, Чорлука (Мурило, 75), Кверквелия, Игнатьев (Идову, 80), Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер (Жемалетдинов, 46).

Положение команд: "Спартак" - 4, "Ростов", "Локомотив" – 3, "Партизан" – 2.

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