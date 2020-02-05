"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка Париматч Премьер
В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Спартак" проиграл "Локомотиву" в серии пенальти. В первом тайме счет открыл Вячеслав Игнатьев, а во второй половине равновесие восстановил Илья Гапонов.
"Спартак" Россия – "Локомотив" Россия – 1:1 (0:1), по пенальти - 2:4
Голы: Игнатьев, 28 - 0:1, Гапонов, 49 - 1:1
"Спартак" (1-й тайм): Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.
"Спартак" (2-й тайм): Ребров, Кутепов, Зобнин, Джикия, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Крал, Айртон, Мирзов, Глушенков.
"Локомотив": Коченков, Хеведес, Чорлука (Мурило, 75), Кверквелия, Игнатьев (Идову, 80), Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер (Жемалетдинов, 46).
Положение команд: "Спартак" - 4, "Ростов", "Локомотив" – 3, "Партизан" – 2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15