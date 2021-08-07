"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду"

Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"

В рамках 3-го тура РПЛ "Нижний Новгород" одержал победу над "Спартаком".

После трех туров "Спартак" с 3-мя очками идет на девятом месте. "Нижний Новгород" на третьем.

"Спартак" - "Нижний Новгород" 1:2

Голы: Гоцук, 4 - 0:1, Козлов, 16 - 0:2, Понсе, 85 - 1:2

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов (Ломовицкий, 66), Жиго, Айртон, Мозес (Бакаев, 36), Мирзов (Понсе, 46), Хендрикс (Зобнин, 46), Крал, Ларссон (Игнатов, 79), Соболев.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Миладинович (Сапета, 53), Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Ткачук (Горбунов, 77), Калинский, Баляй, Сулейманов (Берковский, 66).

Читайте также: "Зенит" переиграл "Краснодар" в матче с пятью голами. | http://soccernews.ru