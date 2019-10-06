"Спартак" проиграл пять матчей подряд в РПЛ впервые за последние 15 лет

Московский "Спартак" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2) потерпел пятое поражение подряд в национальном первенстве.

Ранее "красно-белые" проиграли "Зениту" (0:1), "Уралу" (1:2), "Уфе" (0:1) и "Оренбургу" (1:2). Это второй подобные показатель в истории клуба. В 2003 году "Спартак" под руководством Невио Скалы проиграл шесть матчей подряд в чемпионате России.

После 12 туров "Спартак" занимает 12 место и лишь на два очка опережает зону переходных матчей.

В 13-м туре московский клуб на своем поле сыграет с казанским "Рубином". Матч состоится 19 октября.

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