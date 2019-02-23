"Спартак" проиграл "Шерифу" в контрольном матче
"Спартак" проиграл "Шерифу" в заключительном товарищеском матче.
"Шериф"-"Спартак"- 2:1 (2:0).
Голы: Ковачевич, 42 (1:0). Палич, 45+3 (2:0). Ханни, 61 (2:1).
"Шериф": Микулич, Балима, Кристиану, Посмак, Антон (Розгонюк, 86), Ях, Палич, Ковачевич, Кендыш, Педерсен (Рибейру, 73), Тамбе (Гечев, 88).
"Спартак": Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 71), Гулиев (Ломовицкий, 57), Зобнин, Ханни (Игнатов, 81), Глушаков (Мелкадзе, 81), Педро Роша (Зе Луиш, 46), Луиз Адриану.
Ближайший матч красно-белых состоится 3 марта с "Краснодаром". Начало - 19:00.
"Спартак" после 17 туров занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.
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|17
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|17
|28
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|28
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|25
|7
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|17
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|17
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|17
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