"Спартак" проиграл "Словану" в товарищеском матче

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"Спартак" проиграл "Словану" в товарищеском матче

В рамках подготовки к весенней части сезона московский "Спартак" провёл товарищеский матч со "Слованом" из Братиславы. Игра состоялась в турецком городе Белек. "Красно-белые" ещё в первом тайме пропустили два мяча, а сразу после перерыва получили и третий. Гол престижа удалось забить только в концовке поединка - отличился Георгий Мелкадзе.

"Спартак" (Москва, Россия) – "Слован" (Братислава, Словакия) - 1:3

Голы: Спорар, 20 - 0:1, Хольмэн, 29 - 0:2, Спорар, 48 - 0:3, Мелкадзе, 84 - 1:3.

"Спартак": Селихов (Максименко,11), Айртон (Комбаров, 61), Джикия (Гапонов, 61), Боккетти (Кутепов, 46), Рассказов, Глушаков (Гулиев, 61), Зобнин (Фернандо, 46), Ханни (Игнатов, 61), Зе Луиш (Глушенков, 61), Луис Адриано (Мелкадзе, 61), Педро Роша (Ломовицкий, 46).

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